الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل 3 رهائن في غزة "عن طريق الخطأ"

قال متحدث عسكري باسم الجيش الإسرائيلي (الجمعة 15- 12-2023) إن الجيش الإسرائيلي قتل عن طريق الخطأ ثلاثة رهائن كانت حماس تحتجزهم في غزة خلال حادث “قيد المراجعة”.

وذكر الجيش أن الرهائن قتلوا خلال قتال مع نشطاء في غزة، وعبر عن تعازيه لأسرهم قائلا إنه ستكون هناك “شفافية كاملة” في التحقيق في الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين وجندي بمعارك في قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى إلى 124 بين ضابط وجندي منذ بدء التوغل البري، في حين ارتفع عدد الجرحى منذ بداية العملية البرية إلى 652، بينهم 146 إصاباتهم خطرة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أعداد المصابين العسكريين وفقا لقوائم المستشفيات أعلى بكثير مما ينشره الجيش الإسرائيلي. وذكرت الصحيفة أن مراكز إعادة تأهيل المعوقين ليست مستعدة للتعامل مع الأعداد الكبيرة لجرحى الجيش الإسرائيلي.

من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجمعة، استهداف مبنى في منطقة جحر الديك (وسط قطاع غزة) يتحصن به عدد من جنود الاحتلال، بقذيفة “تي بي جي” بشكل مباشر، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.