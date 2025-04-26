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الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابطين برتبة نقيب في غزة

26 - أبريل - 2025
آخر تحديث: 26 - أبريل - 2025 10:27 مساءً
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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أقرّ الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل ضابطين برتبة نقيب في المعارك التي وقعت الجمعة، بقطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن النقيب عيدان فولوخ، ضابط المدرعات، والنقيب نيطاع يتسحاق كاهانا، سقطا قتيلين في المعارك الدائرة بالقطاع.

ومع مقتل الضابطين، ارتفع عدد القتلى إلى 458 عسكريا ومدنيا إسرائيليا خلال الأشهر الـ12 الأخيرة نتيجة الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة والعدوان على لبنان، وهجمات متفرقة، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

    المصدر :
  • الأناضول

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