الجيش الإسرائيلي يعثر لأول مرة على "جثث" لأسراه في غزة

عثر الجيش الإسرائيلي لأول مرة، (السبت 14-10-2023)، على جثث بعض الرهائن الذين احتجزهم مقاتلو حماس خلال عمليات داخل غزة هذا الأسبوع.

وقال الناطق باسم الجيش كولونيل بيتر ليرنر للصحفيين: “حددنا ضمن منطقة في قطاع غزة مكان وجود جثث بعض الإسرائيليين الذين خطفوا وعثرنا عليها”.

وتظاهر إسرائيليون، السبت أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، للمطالبة باستعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المتظاهرين رددوا -خلال مظاهراتهم أمام مجمع قيادة الجيش والأجهزة الأمنية المعروف بالكريا في تل أبيب- هتافات مناهضة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وطالبوا بسجنه.

كما طالب المتظاهرون نتنياهو بالتنحي عن منصبه بسبب ما وصفوه بالفشل الذريع الذي مني به الجيش الإسرائيلي في عملية طوفان الأقصى.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه أبلغ ذوي نحو 200 إسرائيلي مدني وعسكري أنهم في تعداد المفقودين، قد يكونون محتجزين في غزة.