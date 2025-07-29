الجيش الإسرائيلي يعرض خطة لتشديد الحصار على غزة

كشفت هيئة البث العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعرض على المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) خلال اجتماعه، مساء الاثنين، خطة جديدة لتشديد الحصار على غزة، تشمل توسيع العملية البرية، في إطار حرب الإبادة على الفلسطينيين المتواصلة منذ 22 شهرا.

وقالت الهيئة، في تقرير: “سيعرض الجيش الإسرائيلي هذا المساء على الكابينت خطة حصار جديدة على قطاع غزة”.

وأضافت أنه في إطار الخطة “سيوسّع الجيش العملية البرية إلى مناطق إضافية (لم تذكرها)، ويشدّد الحصار على القطاع”.

وأوضحت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي سيقدم الخطة بطلب من المستوى السياسي.

مع ذلك، نقلت الهيئة عن مصدر مطلع على تفاصيل الخطة (لم تسمّه) إن “الجيش حتى الآن لم يُطلب منه تقديم خطة لاحتلال كامل قطاع غزة، ومن المشكوك فيه أن يحدث ذلك”.

فيما قال مصدر إسرائيلي آخر لهيئة البث، تعليقا على الخطة الجديدة: “نحن في أسوأ وضع في الوقت الحالي”.

وأضاف المصدر: “المفاوضات بشأن الصفقة في حالة جمود، والجيش الإسرائيلي في حالة من التخبّط داخل القطاع، والجنود يُقتلون، وحماس لا تشعر بأي ضغط. ناهيك عن تصريحات (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب اليوم التي تؤكد وجود مجاعة في غزة”، وفق وصفه.

وختمت الهيئة بالقول: “في إسرائيل يقولون إن القتال في غزة وصل إلى مفترق طرق، وهناك حاجة لاتخاذ قرارات حاسمة”، على حد تعبيرها.

وفي وقت سابق اليوم، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود مجاعة في قطاع غزة، مستشهدا بمشاهد الأطفال الذين يموتون جوعا، مفندا بذلك تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنكرة لتفشي المجاعة في القطاع.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلاها برفقة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قبيل لقائهما في اسكتلندا.

ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله، الاثنين، إنه لا نية لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة بطريقة تعرض حياة الرهائن للخطر.

تحذيره من توسيع العمليات العسكرية في غزة، وبلاده تواجه قرارا صعبا خاصة وأن توسيع القتال قد يعرض حياة الرهائن للخطر.

وشدد المسؤول الإسرائيلي (لم تذكره القناة) على أن تل أبيب بحاجة ماسة إلى حسم واضح بشأن الأهداف في قطاع غزة.

وأضاف أن العملية العسكرية “عربات جدعون”، التي أطلقتها تل أبيب في قطاع غزة، لم تحقق المطلوب، حتى الآن.

ومنذ 17 مايو/ أيار الماضي، ينفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا باسم “عربات جدعون”، يتضمن الإخلاء الشامل للفلسطينيين من مناطق القتال، بما فيها شمال غزة، إلى جنوب القطاع، مع بقاء الجيش بأي منطقة يحتلها.

وأشارت القناة إلى أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع “الكابينيت”، مساء اليوم الاثنين، من المفترض أن يبحث استمرار الحرب على غزة، وهو ما وصفه المسؤول بـ”القرار الخطير”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أكدت أن نتنياهو دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لحضور الاجتماع، بعد استبعادهما سابقًا من قرار إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.

ولم توضح وسائل الإعلام مزيد من التفاصيل حول الاجتماع.

تلك التطورات تأتي بعد إعلان جيش إسرائيل “سماحه” بإسقاط جوي لكميات محدودة من المساعدات على غزة، وبدء ما أسماه “تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية” في مناطق محددة بالقطاع للسماح بمرور المساعدات.

الخطوة الإسرائيلية، عدتها هيئات ومنظمات دولية تروّج لوهم الإغاثة، بينما تواصل الآلة الإسرائيلية استخدام الجوع سلاحا ضد المدنيين.

والأحد، انتقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” الإنزال الجوي الإسرائيلي للمساعدات في غزة، مؤكدة أنه “لن ينهي” المجاعة المتفاقمة، وفق ما صرحت به جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل في الوكالة لصحيفة نيويورك تايمز، ونشرتها صفحة الأونروا على “إكس”.

فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأحد، إن استئناف عمليات إنزال المساعدات جوا، بعد أشهر من التجويع الشامل، يروّج لوهم الإغاثة بينما تواصل الآلة الإسرائيلية استخدام الجوع سلاحا ضد المدنيين.

ومطلع مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى مع حماس، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، واستأنفت الإبادة، ومنذ ذلك الحين ترفض جميع المبادرات والمطالبات الدولية والأممية لوقف إطلاق النار.

وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 205 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.