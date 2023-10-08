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الجيش الإسرائيلي يعلن إخلاء مستوطنات غلاف غزة

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2023 11:19 صباحًا
هجوم حركة حماس على إسرائيل

هجوم حركة حماس على إسرائيل

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أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن الجيش سيخلي سكان مستوطنات غلاف غزة خلال الساعات المقبلة.

وقال المتحدث دانيال هغاري في مؤتمر صحفي للحديث عن آخر تطورات هجوم حماس على إسرائيل المستمر منذ صباح السبت، إن اشتباكات عنيفة تدور في موقع كفار عزة العسكري مع مسلحين فلسطينيين.

وأكد هغاري مقتل مئات المسلحين الفلسطينيين وأسر العشرات منهم، في المعارك التي دارت مع الجيش الإسرائيلي.

ويتكون هذا غلاف غزة من 3 مجالس إقليمية تابعة للحكومة الإسرائيلية، وهي “مجلس أشكول” ويمتد على مساحة 380 كيلومتراً مربعاً، ويسكنه أكثر من 13 ألف مستوطن، يعيشون في 32 مستوطنة.

أما الثاني فهو “مجلس أشكلون” ويقع على 175 كيلومترا مربعاً، ويعيش فيه حوالي 17 ألف إسرائيلي في 4 مستوطنات.

والثالث “مجلس شاعر هنيغف” ويمتد لمساحة 180 كيلومترا مربعا، وفيه 11 مستوطنة، يعيش فيها أكثر من 7 آلاف مستوطن.

في موازاة ذلك تعد أبرز هذه المستوطنات كيسوفيم، وزيكيم، ونحال عوز، وكريات ملاخي، وكريات غات، إضافة إلى مدن ديمونا وعسقلان وأسدود وسديروت، وهي من المناطق التي استهدفتها حماس مؤخراً.

إضافة إلى قاعدة رعيم العسكرية، ومعبر إيريز، ومستوطنات ماغن وكفار عزة.

وهذا الموقع الجغرافي يجعل من منطقة غلاف غزة ذات أهمية كبيرة لكل من فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية على السواء.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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