الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف إسقاط المساعدات جواً على غزة

فلسطينيون يتجمعون وهم يحملون إمدادات الإغاثة التي دخلت غزة عبر إسرائيل، وسط أزمة الجوع، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة في 20 يوليو/تموز 2025. رويترز

قال الجيش الإسرائيلي “إن إسرائيل ستستأنف إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو على غزة في وقت متأخر من مساء اليوم السبت”، وذلك بعد أيام قليلة من تحذير أكثر من 100 وكالة إغاثة من انتشار المجاعة في القطاع.

وأضاف الجيش في بيان “سيتم إسقاط سبع منصات للمساعدات تحتوي على طحين وسكر ومعلبات غذائية سيتم توفيرها من المنظمات الدولية”.

وفي سياقٍ متصل، أفادت مصادر بمستشفيات غزة بأن 71 فلسطينيا استُشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم السبت، بينهم 42 من طالبي المساعدات، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته توسع القتال في مدينتي خان يونس وغزة.

وارتكب الاحتلال مجزرة جديدة خلّفت 10 شهداء وعشرات المصابين حين استهدف تجمعا لمنتظري المساعدات شمال غربي غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال نسف أيضا مباني سكنية شمالي خان يونس.

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في كيسوفيم بغلاف قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من جنوب قطاع غزة وسقوطه في منطقة مفتوحة.

من ناحية أخرى، قال مجمع ناصر الطبي إن عدد الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع ارتفع إلى 8 شهداء.

وأفاد المجمع باستشهاد فلسطينيين في قصف من مسيّرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وأعلن الدفاع المدني في وقت سابق انتشال 12 شهيدا من طالبي المساعدات في محيط محور موراغ جنوبي المدينة.

كما استشهد 4 فلسطينيين، منهم رجل وزوجته وأصيب آخرون في قصف استهدف فجر اليوم السبت شقة سكنية في عمارة المزيني بجوار مدرسة الرمال الابتدائية بحي الرمال غربي مدينة غزة.

كما أفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمنازل سكنية بحي التفاح شرقي المدينة.

وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي على حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وشيعت في مجمّع الشفاء الطبي في مدينة غزة جثامين 20 فلسطينيا استُشهدوا إثر استهدافهم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية شمال غربي المدينة.