الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثث 3 أسرى من غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري (الجمعة 17-5-2024) إن القوات الإسرائيلية انتشلت جثث ثلاث أسرى من قطاع غزة مساء أمس.

وأضاف أن الأسرى هم شاني لوك وأميت بوسكيلا ويتسحاق جيليرنتر، الذين قال إن “حركة حماس قتلتهم في أثناء هروبهم من مهرجان نوفا الموسيقي في السابع من أكتوبر ونُقلت جثثهم إلى غزة”.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعملية العسكرية اليوم الجمعة وأكد مجددا تعهده بإعادة جميع الأسرى.

وقال في بيان “سنعيد جميع رهائننا سواء كانوا أحياء أو أمواتا”.

وأدى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتدمير القطاع الساحلي وتسبب في أزمة إنسانية حادة.