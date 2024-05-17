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الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثث 3 أسرى من غزة

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 17 - مايو - 2024 8:37 مساءً
صور لأسرى محتجزين عند حركة حماس

صور لأسرى محتجزين عند حركة حماس (رويترز)

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري (الجمعة 17-5-2024) إن القوات الإسرائيلية انتشلت جثث ثلاث أسرى من قطاع غزة مساء أمس.

وأضاف أن الأسرى هم شاني لوك وأميت بوسكيلا ويتسحاق جيليرنتر، الذين قال إن “حركة حماس قتلتهم في أثناء هروبهم من مهرجان نوفا الموسيقي في السابع من أكتوبر ونُقلت جثثهم إلى غزة”.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعملية العسكرية اليوم الجمعة وأكد مجددا تعهده بإعادة جميع الأسرى.

وقال في بيان “سنعيد جميع رهائننا سواء كانوا أحياء أو أمواتا”.

وأدى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتدمير القطاع الساحلي وتسبب في أزمة إنسانية حادة.

    المصدر :
  • رويترز

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