الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 140 موقعا تابعا لحركة الجهاد

قال رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم قتل كبار مسؤولي الجهاد الإسلامي، مشيرا إلى أن العملية ضد قطاع غزة ستستمر لبضعة أيام أخرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 140 موقعا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، قائلا إن 580 صاروخا أطلقت من غزة منذ بدء العملية العسكرية حتى صباح الأحد.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 19 فلسطينيا من الناشطين في الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية مساء أمس السبت.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد ذكرت أن الجيش الإسرائيلي هدد بتوسيع نطاق عملياته في غزة، إذا تدخلت حماس ودعمت الجهاد الإسلامي.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قادة الجهاد الإسلامي في الخارج بدفع الثمن.

وقال غانتس، خلال تفقده أحد مرابض القبة الحديدية في محيط قطاع غزة، إن العملية العسكرية الإٍسرائيلية ستتواصل وتتعاظم، حسب تعبيره.

وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي إن العملية العسكرية في قطاع غزة هدفها منع أي شيء يستهدف مواطني إسرائيل وسيادتها، وتوجيه ضربة وصفها بـ”القاضية” لحركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف كوخافي أن العملية العسكرية مهمة وفي ذروتها، مشيرا إلى وجود خطط متعددة لدى جيشه.

بدوره، قال قائد لواء غزة بالجيش الإسرائيلي العميد نمرود ألوني إن هناك هدفا واحدا وهو وقف الخطر الذي تمثله حركة الجهاد على إسرائيل.

وفي مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي، أضاف ألوني أنه إذا أوقفت حركة الجهاد نيرانها فسيصبح الأمر وراء إسرائيل، على حد وصفه.