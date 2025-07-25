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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

منذ 39 دقيقة
اعتراض صاروخ، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاقه من اليمن- أرشيفية- رويترز

اعتراض صاروخ، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاقه من اليمن- أرشيفية- رويترز

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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة 25\7\2025، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار في العديد من المناطق.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي “اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخاً أُطلق من اليمن”.

وأضاف أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق داخل إسرائيل.

من جهتها ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن صافرات الإنذار دوت في منطقة النقب جنوبي إسرائيل، والبحر الميت شرقها.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه إسرائيل.

ومنذ نهاية 2023 يشنّ الحوثيون هجمات صاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها ترتبط بها.

    المصدر :
  • العربية
  • وكالات

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