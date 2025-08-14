الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ حوثي أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، رصد واعتراض صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي من اليمن، وسط أنباء عن عدم تفعيل صفارات الإنذار.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة “إكس”، أنه تم “رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع على اعتراضه”.

ولاحقاً، نشر الجيش الإسرائيلي تدوينة أخرى أكد فيها أن سلاح الجو نجح في اعتراض الصاروخ الذي أطلقته ميليشيا الحوثي من اليمن.

وذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن أصوات انفجارات سمعت في منطقة الوسط والمركز في إسرائيل، دون تحديد طبيعتها حتى الآن.

وقال ناشطون فلسطينيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنه لم يتم إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل تزامناً مع إعلان الجيش.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة يشن الحوثيون تحت شعار “نصرة غزة” عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل التي شنت بدورها عشرات الهجمات على مواقع في الحديدة وصنعاء.

كما استهدفت الجماعة سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، معلنة ما سمته فرض حظر جوي على مطار بن غوريون وحظر بحري على ميناءي إيلات وحيفا.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، وخلّفت أكثر من 198 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.