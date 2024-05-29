الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جيش الاحتلال حقق السيطرة العملياتية الكاملة على محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر اليوم الأربعاء.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب من رويترز للتعليق على التقرير الذي أوردته الإذاعة نقلا عن الجيش.

وصباح الثلاثاء، 7 أيار/مايو الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي، “السيطرة العملياتية” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

وتبرر إسرائيل اجتياح رفح بزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، رغم تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لوجود نحو 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم 1.4 مليون نازح.