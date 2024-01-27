الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على مستودع عسكري في غزة.. وهذا ما وُجد داخله!

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنهم “نفذوا مداهمات لعدد من الأهداف في مدينة خان يونس، من بينها مستودع عسكري عثر فيه على كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة والوسائل التكنولوجية المختلفة”.

وأضاف الجيش في بيان له: “وجهت مجموعة تابعة لفرقة المغوار طائرة للقضاء على ثلاثة من مقاتلي القسام كانوا يقومون بزرع عبوات قرب قواتنا”.

وتابع الجيش في بيانه: “في إحدى المواجهات، قُتل 7 أطلقوا قذائف آر بي جي على الجيش الإسرائيلي وتم التعرف عليهم داخل أحد المباني جراء إطلاق قذائف الدبابات، وتمكن الجيش من القضاء على مقاتلين آخرين كانوا مسلحين ببنادق كلاشينكوف”.

وزعم الجيش أنه “قتل 11 مقاتلا على الأقل في خان يونس بغزة خلال 24 ساعة الماضية”.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس، التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.