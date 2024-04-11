الخميس 2 شوال 1445 ﻫ - 11 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في غزة

منذ ساعة واحدة
غارات إسرائيلية على غزة

غارات إسرائيلية على غزة

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، 11 نيسان/أبريل 2024، بدء عملية عسكرية في وسط قطاع غزة، حيث شن غارات جوية على مشارف مخيم النصيرات للاجئين.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، بأن الفرقة 162 أطلقت الليلة الماضية حملة عسكرية مباغتة في وسط قطاع غزة، حيث شنت غارات جوية على العشرات من البنى التحتية في مخيم النصيرات.

وتابع الجيش أنه وقبل دخول القوات إلى المنطقة، قام سلاح الجو الإسرائيلي بطلعات جوية هجومية على العشرات من البنى التحتية وسط القطاع.

وأضاف: “مجموعة القتال التابعة للواء 401، ومجموعة القتال التابعة للواء الناحال، والوحدات الأخرى تحت قيادة الفرقة 162 بدأت الليلة الماضية حملة مباغتة لتدمير البنى التحتية في وسط قطاع غزة”.

وقال الجيش: “تم تنفيذ النشاط المشترك للقوات المناورة وسلاح الجو بناء على توجيه استخباراتي دقيق يشير إلى وجود بنى تحتية والعديد من المخربين في المنطقة”.

وقد تم خلال هذه العملية العثور على عدة منصات لإطلاق القذائف الصاروخية في المنطقة.

وبلغت حصيلة شهداء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من 33360 شخصا، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

غارات جوية روسية على كييف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
غارات جوية روسية تدمر محطة طاقة خارج كييف
آبل تحذّر مستخدميها
أبل تحذر مستخدميها في 92 دولة من هجوم برامج تجسس من مأجورين
سبيكة ذهب
بفعل تعزيز التوتر الجيوسياسي.. أسعار الذهب ترتفع

الأكثر قراءة

باسكال سليمان
تفاصيل جديدة حول مقتل منسق القوات "باسكال سليمان"
عائلة محمد سرور
قناة إسرائيلية تكشف معلومات خطيرة تتعلق بمقتل "محمد سرور".. ما علاقة الموساد!؟
خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني
إيران تتخذ قراراً مفاجئاً اعتباراً من منتصف الليل.. وإسرائيل تترقب وتتوعد!