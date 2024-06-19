الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لجرحاه في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء حصيلة جديدة لجرحاه خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

فقد أصيب 12 جنديا إسرائيليا بينهم 5 في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفق ما أظهرته معطيات الجيش الإسرائيلي.

وبحسب المعطيات التي نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه، الأربعاء، بلغ عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي 3860.

وأمس الثلاثاء كان عدد الجنود الجرحى 3848، وبذلك بلغ العدد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 12 جنديا.

وتشير المعطيات إلى أن 5 منهم أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ووفقا للمعطيات ارتفع عدد الجنود الذين أصيبوا بالمعارك البرية في غزة إلى 1947 مقارنة مع 1942 يوم أمس الثلاثاء.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع إصابة باقي الجنود.

وأشار الجيش إلى أن 25 جنديا بحالة خطيرة و191 بحالة متوسطة و23 بحالة طفيفة يتلقون العلاج.

وطبقا للمعطيات فإن 662 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر بينهم 311 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.