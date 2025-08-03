الأحد 9 صفر 1447 ﻫ - 3 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي يعلن مداهمة 4 مواقع جنوب سوريا!

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2025 1:17 مساءً
مركبة عسكرية إسرائيلية تتحرك في الجولان، 18 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

مركبة عسكرية إسرائيلية تتحرك في الجولان، 18 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه صادر أسلحة واستجوب عددا من المشتبه بهم الذين زعم إنهم ‏متورطون في تهريب أسلحة في المنطقة.‏

وكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة ‏أكس، تم تنفيذ “مداهمة على أربعة أهداف بشكل متزامن: قوات ‏الجيش الإسرائيلي عثرت وصادرت وسائل قتالية في منطقة جنوب ‏سوريا”.‏

وأضاف: “خلال ساعات الليلة الماضية قامت قوات اللواء 226 ‏تحت قيادة الفرقة 210 بتعاون مع محققي الميدان في الوحدة 504 ‏بعملية لاستجواب عدد من المشتبه فيهم بالتجارة بالسلاح ميدانيًا في ‏منطقة قرية حضر في جنوب سوريا”. ‏

وتابع أدرعي: “في ضوء متابعة استخبارية مسبقة وتحقيق معمق ‏في الميدان داهمت القوات أربع مناطق بشكل متزامن وعثرت على ‏وسائل قتالية عديدة تاجر بها المشتبه فيهم”. ‏

وختم: “تنتشر قوات الفرقة 210 في الميدان للعمل لمنع تموضع ‏عناصر مسلحة على الحدود السورية ولحماية مواطني دولة ‏إسرائيل”.‏

    المزيد من أخبار العالم

    مواطنون يحملون جثمان فلسطيني استشهد في غارة إسرائيلية ليلية على مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين، في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة، 3 أغسطس 2025. رويترز
    غزة تحت القصف
    مجزرة إسرائيلية جديدة بحق المجوّعين في غزة.. واستهداف مستمر للنازحين في القطاع!
    أمير حاتمي
    قائد الجيش الإيراني: التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة
    بن غفير خلال اقتحامه للمسجد الأقصى. الأناضول
    بن غفير من باحة المسجد الأقصى: يجب إعلان السيادة الإسرائيلية على قطاع غزة بالكامل!

    الأكثر قراءة

    رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
    الرئيس عون لقاسم: اسمع منّي يا شيخ
    بذور الشيا
    أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
    الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
    مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟