الجمعة 24 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 8 ديسمبر 2023 |
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين.. وإصابة آخر بجروح "خطيرة"

منذ 6 دقائق
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (رويترز)

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 418، وذلك بعد مقتل جنديين في معارك غزة.

وأفاد الجيش عبر موقعه الإلكتروني بأن القتيلين هما الرائد (احتياط) إيال مئير بيركوفيتش (28 عاما)، من القدس، مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل هفتي حاش (551)، واللواء (احتياط) كوبي ديفاش (41 عاما)، من طبريا، مقاتل في كتيبة الهندسة 271، اللواء الضارب (14).

وذكر بأن العنصرين قتلا في معارك قطاع غزة، فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة.

وكانت قد أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، عن مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عاما وذلك بعد أن أفشلوا محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة فجر اليوم.

وأضاف القسام، “اكتشفنا قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو واشتبكنا معها”.

وتابع، “الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة وتدخل الطائرات الحربية بالقصف للتغطية على الانسحاب، وسيطرنا خلال الاشتباك على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الإسرائيلية”.

    المصدر :
  • وكالات

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