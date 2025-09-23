الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة رائد شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد بعد إطلاق قذيفة على دبابته في مدينة غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الضابط القتيل يقود سرية في الكتيبة 77 في الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الضباط، واسمه شاهار نيتانيال بوزاغلو ويبلغ من العمر 27 عاما، أصيب جراء إطلاق القذيفة على دبابته، وأعلن مقتله لاحقا.

وأضافت أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي وصلت إلى موقع الحادث وعزلته، فيما أُطلقت طائرة حربية النار على “نقاط مشبوهة”.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الضابط المذكور هو أول قتيل من الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة منذ بدء عملية عسكرية تستهدف المدينة الواقعة شمالي قطاع غزة.

ووفقًا للتقارير، فإن الضابط قُتل بعد أن أطلق عنصر من حماس قذيفة على إحدى دبابات الكتيبة 77، مما أدى إلى إصابته ومقتله لاحقاً.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين عن إصابة ضابط من لواء غفعاتي بجروح خطرة خلال اشتباك في مدينة غزة.

وقال إن ضابطا آخر أصيب بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار من جانب مسلحين خلال عملية عسكرية شمالي القطاع.

وتأتي العمليات الجديدة للمقاومة بعد أسبوع تقريبا على بدء المرحلة الجديدة من الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل 910 عسكريين إسرائيليين، نصفهم تقريبا في القطاع، وأصيب 6271، بحسب معطيات الجيش الإسرائيلي.

ووسط رقابة عسكرية مشددة على الإعلام في إسرائيل، يواجه الجيش اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره، حفاظا على الروح المعنوية.