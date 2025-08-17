الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة صنعاء واستهداف محطة كهرباء فيها

تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على محطة توليد الكهرباء في صنعاء، اليمن، 6 مايو/أيار 2025. رويترز

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهدافه محطة كهرباء في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء؛ ما أدى إلى خروج بعض المولدات من الخدمة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور له على منصة إكس: “هاجم جيش الدفاع على بعد نحو 2000 كيلومتر عن شواطئ إسرائيل وبعمق نحو 150 كيلومتر في عمق اليمن مستهدفًا بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي الارهابي.”

وأضاف: “جاءت الغارات في ضوء همات متكررة نفذها نظام الحوثي الارهابي ضد دولة إسرائيل ومواطنيها والتي شملت إطلاق صواريخ أرض أرض ومسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية.”

#عاجل 🔴 جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية في عمق اليمن في منطقة مدينة صنعاء ⭕️هاجم جيش الدفاع على بعد نحو 2000 كيلومتر عن شواطئ إسرائيل وبعمق نحو 150 كيلومتر في عمق اليمن مستهدفًا بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي الارهابي. ⭕️جاءت الغارات في ضوء همات متكررة نفذها نظام… pic.twitter.com/8nkL2yjR4y — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 17, 2025

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هجوم سلاح البحرية على اليمن استهدف محطة الطاقة في حزيز قرب صنعاء.

وهز دوي انفجارين عنيفين، في وقت مبكر اليوم الأحد، العاصمة اليمنية صنعاء، إثر قصف يعتقد إنه للطيران الإسرائيلي.

وذكرت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون في وقت مبكر اليوم أن “عدوانا” استهدف محطة كهرباء في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، مما أدى إلى خروج بعض المولدات من الخدمة.

وأضافت القناة نقلا عن مصدر في الدفاع المدني أن الفرق تعمل على إخماد الحريق الناجم عن استهداف المحطة.

وشوهدت ألسنة اللهب ترتفع من على الموقع المستهدف، وفقا للسكان، دون توفر مزيد من المعلومات.

وأفادت الجزيرة بسماع دوي انفجارين في العاصمة اليمنية صنعاء فجر اليوم، ونقلت رويترز عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا في وقت مبكر اليوم الأحد دوي انفجارين على الأقل قرب محطة كهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء.

وتقصف إسرائيل اليمن فيما تقول إنه رد على هجمات الحوثيين على إسرائيل.

وتطلق الجماعة اليمنية صواريخ على إسرائيل، يجري اعتراض معظمها، فيما تصفه بأنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وسبق أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على الحوثيين في اليمن.

وفي مايو أيار، أعلنت واشنطن عن اتفاق مفاجئ مع الحوثيين وافقت بموجبه على وقف حملة القصف ضد الجماعة مقابل إنهاء الحوثيين لهجماتهم على السفن في البحر الأحمر. وقال الحوثيون إن الاتفاق لم يشمل وقف الهجمات على إسرائيل.