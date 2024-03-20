الجيش الإسرائيلي يغتال شابين في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عملية عسكرية في مخيم نور شمس، وقال إنه استهدف بطائرة مسيرة شابين فلسطينيين زعم أنهما شكلا خطرا مباشرا على قواته في المخيم. ووصفت هيئة البث الإسرائيلية العملية العسكرية في المخيم بأنها واسعة النطاق.

وأكدت مصادر طبية في المخيم استشهاد الشابين نضال أبو عبيد وإياد نضال جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية موقعا داخل مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات مسلحة في المخيم، وقالت كتائب شهداء الأقصى في طولكرم إنها تخوض اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع القوات المقتحمة.

كما أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال قامت بعمليات تجريف في المخيم الذي تعرض في الأشهر الماضية لعدة عمليات اقتحام.