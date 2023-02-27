الجيش الإسرائيلي يفرض حصارًا مشددًا على نابلس

فرض الجيش الإسرائيلي، الإثنين، حصارًا مشددًا على مدينة نابلس، ومحيطها، في أعقاب العملية التي قتِل فيها مستوطنان إسرائيليان، والهجوم الكبير الذي نفذه مستوطنون تجاه البلدات الفلسطينية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، “شدد الجيش الحصار على محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، كما أغلق عدة حواجز عسكرية وطرق؛ ما أعاق وصول الفلسطينيين إلى البلدات والقرى في المحافظة”.

وانتشر الجيش الإسرائيلي بكثافة في المدينة، ومنع محلات الفلسطينيين من فتح أبوابها في بلدة حوارة لمدة ثلاثة أيام، بعد الهجوم الذي نفذه المستوطنون عليها.

آثار اعتداءات المستوطنين الليلة الماضية على المواطنين وممتلكاتهم في بلدة حوارة والمناطق المحيطة بها جنوبي نابلس. pic.twitter.com/1ckL4nmYQ7 — قناة عودة الفضائية (@Awdah_TV) February 27, 2023

من جانبه، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن 30 منزلًا فلسطينيًّا تم إحراقها وتكسيرها من قِبل المستوطنين الذين هاجموا بلدة حوارة الليلة الماضية.

وأوضح دغلس في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، أنه تم إحراق 15 مركبة، إلى جانب العشرات من المنازل.

#صور مروعة من بلدة حوارة جنوب #نابلس بعدما أحرقتها عصابات المستوطنين. pic.twitter.com/Oq5F2Tn6XY — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 27, 2023

بينما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الهجوم الذي شنه المستوطنون خلَّف وراءَه شهيدًا و390 إصابة بين المواطنين الفلسطينيين.

وتنوعت الإصابات بالرصاص المطاطي والمعدني والحي، والغاز، بعد اعتداء المستوطنين والجيش الإسرائيلي على المواطنين في بلدة حوارة وبيت فوريك وزعترة وبورين بنابلس، بحسب بيانات الهلال الأحمر.

وعلى إثر التصعيد الذي تشهده المناطق الفلسطينية، دفع الجيش الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الضفة الغربية وخاصة مناطقها الشمالية.