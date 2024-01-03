الجيش الإسرائيلي يقتحم الضفة من جديد.. ودوي انفجار قوي في طولكرم

جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)

شنت قوات إسرائيلية، الليلة الماضية، عملية عسكرية في مدينة طولكرم ومخيمين بها وفي مدينة نابلس في الضفة الغربية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية فلسطينية، اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية حاصرت مخيم نور شمس من كل الجهات، بعد أن أعلنت فرض حظر التجول فيه حتى إشعار آخر، بحسب منشورات ألقتها.

وأضافت الوكالة أن دوي انفجار قوي سمع في مخيم طولكرم، تبعه انقطاع للتيار الكهربائي عن المخيم.

كما حاصر الجنود الإسرائيليون مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي، ومستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة، بحسب الوكالة الفلسطينية.

من جهتها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت شخصا زعمت أنه “مسلح.. ألقى متفجرات على القوات الإسرائيلية” خلال العملية العسكرية في مخيم نور شمس.

وقالت الصحيفة إن تبادلاً لإطلاق النار وقع خلال العملية، وإن القوات الإسرائيلية “عثرت على عبوات ناسفة ودمرتها”. كما تم اعتقال عشرات الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بوقوع حالات اختناق بين مواطنين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة الرام شمال القدس.

وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي أطلق الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب فلسطينيين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.