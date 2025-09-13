الجيش الإسرائيلي يقتحم منزلي منفذي عملية "راموت"

تواصلت، اليوم السبت، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت مدرسة ذكور السموع الثانوية جنوب الخليل واحتجزت مدير المدرسة وأحد الموظفين، وذلك بعد مداهمة منزلي الشهيدين محمد طه ومثنى عمرو منفذي عملية “راموت”، في بلدتي قطنة والقبيبة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن القوات الإسرائيلية استدعت مدير مدرسة ذكور السموع واحتجزته مع أحد الموظفين في الساحة، بينما داهم الجنود الغرف الصفية والإدارية وعبثوا بمحتوياتها.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا بلدة راس عطية جنوب قلقيلية بالضفة الغربية، كما اعتقلت شابين خلال اقتحام بلدة بيتونيا غرب رام الله وسط الضفة.

كما قالت الجزيرة إن مسنا أصيب برصاص الاحتلال بعد إطلاق النار عليه في مدينة طولكرم.

اقتحام بلدات القدس

وواصل الاحتلال حملته على بلدات القدس المحتلة، إذ أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجرا بلدة كفر عقب وحي المطار شمالا.

ونقلت عن مصادر محلية تأكيدها أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت في المناطق المقتحمة، دون أن يبلغ عن إصابات.

اقتحام منازل

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة منزلي عائلتي الشهيدين محمد بسام طه، في بلدة قطنة، ومثنى ناجي عمرو في بلدة القبيبة شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال سلمت عائلتي الشهيدين قرارا بمصادرة وإغلاق منزليهما لمدة 10 أيام، قبل أن تقتحمهما وتغلقهما، وسط إجراءات عسكرية مشددة في بلدتي قطنة والقبيبة.

يأتي ذلك ضمن حملة اقتحامات واعتقالات متواصلة لقوات الاحتلال في بلدات شمال غرب القدس منذ تنفيذ عملية “راموت”، التي أدت إلى مقتل 6 إسرائيليين وإصابة آخرين.

كما أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وداهمت منزل محمد الشوامرة المتهم بتنفيذ عملية طعن بمدينة القدس صباح الجمعة أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين قبل اعتقاله من طرف شرطة الاحتلال.

وفي أعقاب تنفيذ عملية الطعن بالقدس أمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، حيث أصيب فلسطيني بجروح خطيرة إثر استهدافه برصاص الجيش الإسرائيلي.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فضلا عن إصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.