الجيش الإسرائيلي يقر باستهداف مراسل الجزيرة أنس الشريف

قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل صحفي الجزيرة أنس الشريف في غارة جوية على مدينة غزة اليوم الأحد، متهما إياه بقيادة خلية تابعة لحركة حماس.

وأضاف الجيش في بيان “كان أنس الشريف قائدا لخلية إرهابية في حركة حماس الإرهابية، وكان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي”.

وأفاد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الليلة باستشهاد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين قرب المستشفى.

وقال مراسل الجزيرة هاني الشاعر إن القصف أسفر أيضا عن استشهاد المصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.

وأضاف المراسل أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيمة الصحفيين الملاصقة لمستشفى الشفاء.

وفي بيان نشره بعيد الغارة، أقر جيش الاحتلال باستهداف الزميل أنس الشريف.

وكان المراسل قال إن قصفا إسرائيليا استهدف البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن الزملاء المستهدفين ربما كانوا يعتقدون أنه مكان آمن.

ومؤخرا، نددت إيرين خان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتهامات والتهديدات الإسرائيلية ضد مراسل الجزيرة في غزة أنس الشريف، وقالت إن ذلك يعرض حياته للخطر.

وخلال حربها على غزة، اغتالت إسرائيل عددا من صحفيي شبكة الجزيرة بينهم إسماعيل الغول وحسام شبات.