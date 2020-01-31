صورة ارشيفية لقصف استهدف دمشق
أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يقصف عدداً من المواقع بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رصد إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة على إسرائيل، فيما رد الجيش باستهداف نقطة رصد عسكرية متقدمة للفصائل الفلسطينية على حدود القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي؛ إنه ”تم رصد إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث اعترضت الدفاعات الجوية واحدة منها“، مضيفا ”نتيجة لذلك تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط في مناطق مفتوحة“.

المزيد من الأخبار

الإمارات: لغة المسؤولين الأتراك السياسية تجاه قادة الخليج مؤسفة

المصائب تلاحق الصينيين.. بعد “كورونا” “إنفلونزا الطيور” يتفشى مجدداً…

وقصفت المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي، عددا من نقاط الرصد العسكرية المتقدمة للجناح العسكري لحركة حماس على حدود قطاع غزة، ردا على إطلاق القذائف.
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن القصف الإسرائيلي استهدف نقطة رصد على الحدود الشرقية وسط قطاع غزة، دون أن يسفر عن سقوط إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قصف فجر اليوم الجمعة، عددا من المواقع العسكرية جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق 3 صواريخ من القطاع صوب إسرائيل.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

تمرين عسكري إسرائيلي لمحاكاة القتال متعدد الجبهات

أخبار العالم

ماهي الخطوات التالية في محاكمة ترامب؟

أخبار العالم

آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم

أخبار العالم

الجزائر تتهم أردوغان بتحريف حديث تبون

أخبار العالم

العراقيون لمقتدى الصدر ..”محمد علاوي مرفوض”

أخبار العالم

كيف سيؤثر “بريكست” على الدوري الإنكليزي؟

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More