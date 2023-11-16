الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
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الجيش الإسرائيلي يقصف منزل إسماعيل هنية في غزة

منذ 51 ثانية
إسماعيل هنية

إسماعيل هنية

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قال الجيش الإسرائيلي الخميس إن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي إن منزل هنية “استُخدم كبنية تحتية إرهابية وكثيرا ما كان بمثابة نقطة التقاء لكبار قادة حماس لتوجيه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ذكرت إذاعة صوت الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) السبت 4\11\2023 أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على منزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة والموجود خارج القطاع في الوقت الراهن.

ولم يتضح إذا كان أي من أفراد عائلته في المنزل عند قصفه، فيما هنية موجود خارج قطاع غزة منذ 2019 ويتنقل بين تركيا وقطر.

    المصدر :
  • رويترز

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