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الجيش الإسرائيلي ينتشل جثة رهينة قرب مستشفى الشفاء

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عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز

عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز

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قال الجيش الإسرائيلي (الخميس 16-11-2023) إن جنوده انتشلوا جثة يهوديت فايس، وهي واحدة من نحو 240 شخصا احتجزهم مقاتلون من حركة حماس عندما هاجموا جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، في مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.

وأضاف أنه جرى التعرف على جثة المرأة من قبل الطب الشرعي وإبلاغ أسرتها.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت أمس الأربعاء عن مسؤول وصفته بالمطلع على مفاوضات جارية حاليا أن وسطاء قطريين يحاولون التوصل إلى اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل يشمل إطلاق سراح نحو 50 من المحتجزين في قطاع غزة، مقابل وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام.

وقال المسؤول إن الاتفاق الذي يجري النقاش بشأنه بالتنسيق مع الولايات المتحدة سيشهد أيضا إفراج إسرائيل عن بعض النساء والأطفال الفلسطينيين من سجونها وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها لغزة.

وأضاف أن حماس وافقت على المبادئ العامة للاتفاق لكن إسرائيل لم توافق بعد وما زالت تتفاوض على التفاصيل، مشيرا إلى أن إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة ليس موضع نقاش حاليا.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قال في وقت سابق إن “الولايات المتحدة منخرطة مع قطر وإسرائيل في المفاوضات المتعلقة بملف الرهائن”.

ونجحت الوساطة القطرية حتى الآن في الأفراج عن 4 محتجزين في غزة -بينهم أميركيتان- وأشادت الولايات المتحدة والأمم المتحدة بالدور الذي تقوم به الدوحة بهذا الشأن.

    المصدر :
  • رويترز

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