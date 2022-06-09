الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين بعد تطويقه منزل منفذ عملية “ديزنكوف”

أصيب شاب فلسطيني بعد منتصف ليل الأربعاء، جراء اشتباكات متفرقة مع القوات الإسرائيلية في مدينة جنين الفلسطينية.

وفي التفاصيل، وخلال محاولة الجيش الإسرائيلي اقتحام الحي الشرقي من المدينة حيث يقع منزل منفذ عملية شارع ديزنكوف في تل أبيب، رعد حازم، تصدى لها عدد من الفلسطينيين لمنعها من التعرض لمنزل رعد.

ووفقاً لشهود عيان، فقد وصلت أكثر من 20 آلية عسكرية وجرافة لهدم المنزل، لكن وبسبب توتر الأجواء في المدينة، اضطر الجيش الإسرائيلي لسحب آلياته والجرافة العسكرية من محيط المنزل من دون قيامهم بأي عملية هدم أو اتلاف له.

وقالت مصادرة فلسطينية، إن قوات الاحتلال قامت بمحاصرة منزل الشهيد رعد حازم تمهيداً لتنفيذ قرار إغلاق شقته.

كما قامت قوات الاحتلال بنشر القناصة في منطقة عائلة رعد حازم، وأغلقت الطرق، ونشرت حواجزها العسكرية لتأمين المنطقة.

وتشهد جنين ومخيمها توترا أمنيا، بعد سلسلة هجمات نفذها مواطنون من المدنية في إسرائيل.

وزاد التوتر بعد أن قتلت الصحفية الفلسطينية الأميركية، شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها اشتباكات مسلحة في المدينة.

وتتهم الجهات الفلسطينية الجيش الإسرائيلي باستهداف أبو عاقلة بنيران قناصة، لكن إسرائيل نفت ذلك وطالبت بتحقيق لمعرفة مصدر الإطلاق، معتبرة أنه من الصعب تحديد المسؤول عن قتل أبو عاقلة التي كانت تتواجد في منطقة اشتباكات.