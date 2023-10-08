الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء ضُباط وقادة قتلوا برصاص القسام

سمح الجيش الإسرائيلي، الأحد، بنشر أسماء 44 قتيلا من الجيش قضوا برصاص عناصر حماس خلال اليوم الماضي.

وأوضح في بيان مقتضب، بأن من بين القتلى قائد لواء الناحال، ونائب قائد وحدة ماجلان، وقائد كتيبة الاتصالات، وضباط في الجبهة الداخلية والكتيبة 51 والكتيبة 77، والكتيبة 13 ودفدوفان.

وكذلك من بين القتلى العقيد روعي ليفي، قائد الوحدة المتعددة الأبعاد الذي أصيب بجروح قاتلة في “الجرف الصامد 2014″، والمقدم يوناتان تسور، قائد كتيبة سييرت “ناحال”.‬

‫وفيما يلي أسماء ورتب قتلى 44 جندي وضابط وقائد في الجيش الإسرائيلي:

‫- العقيد يوناتان شتاينبرغ 42 سنة وهو قائد لواء ناحال.

‫- النقيب أدير عبودي 23 سنة من موديعين، قائد سرية في قيادة الجبهة الداخلية.

‫- الكابتن يوتام بن بيست 24 سنة من بات حيفر قائد سرية في الوحدة متعددة الأبعاد.

‫- الرقيب أوفير تصهيوني 21 سنة، ميوكنعام عيليت، قائد قسم في الكتيبة 51.

‫- الرقيب أول أدير بن سيمون 20 عاما، قائد قسم وضابط عسكري في الجبهة الداخلية.

‫- الرقيب أور أستو 21 سنة من بئر السبع ضابط لوجستي في الكتيبة 51.

‫- المقدم ساهر محلوف 36 سنة من موديعين 481 قائد كتيبة في مقر الاتصالات.

‫- الرقيب أفيك روزنتال 20 عاماً من كفار مناحيم مقاتل في ماجلان.

‫- الرقيب أول ياناي كامينكا 20 عاما قائد قسم في الجبهة الداخلية.

‫- الملازم أور موزيس 22 سنة من أشدود.

‫- الرقيب عمري نيف فيرشتاين، 20 عاما، من جفعتايم، مقاتل في الجبهة الداخلية.

‫- العريف دفير ليشا 21 سنة مقاتل في الكتيبة 51.

‫- الرقيب عيدن ألون ليفي، 19 سنة، يسكن في نيريت.

‫- الرقيب يوفال بن يعقوب 21 سنة، يسكن كفار مناحيم، جندي في الكتيبة 77.

‫- العريف غي بيزك، 19 سنة، يسكن في جفعتايم، جندي في الكتيبة 51.

‫- الجندي نيريا أهارون نيغري، 18 سنة، يسكن في تلمون، جندي إنقاذ في الجبهة الداخلية.

‫- الجندية نعمة بوني 19 سنة، تسكن العفولة جندية في الكتيبة 77.

‫- الملازم يفتاح يبتس 23 سنة، يسكن رمات هشارون، ضابط في ماجلان.

‫- الرقيب عيدو هاروش، يسكن في متسبيه رامون، مقاتل في الكتيبة 77.

‫- الملازم ثاني يوآف مالييف 19 سنة، يسكن في كريات أونو، ضابط ارتباط كتيبة في الكتيبة 77.

‫- العريف ناثانيال يونغ، 20 سنة، يسكن في تل أبيب، جندي في الكتيبة 13.

‫- الرائد تشين بوخريس، 26 سنة، يسكن في أشدود، نائب قائد وحدة ماجلان.

‫- الكابتن أور يوسف ران، 29 سنة، يسكن في إيتامار، قائد فريق في دوفدفان.

‫- العريف عيدي جرومان 19 سنة، مقاتل جمع في الكتيبة 414.

‫- اللواء أمير فيشر 22 سنة، يسكن تل أبيب، مقاتل في دوفيدفان.

‫- الملازم (احتياط) عيدو إدري 24 سنة يسكن غيبتون ضابط في المشاة

– والرائد ابراهام حوفلاشفيلي 26 سنة من أشدود وهو ضابط في كراكال.

– الرقيب إيتاي المارشيانو 20 سنة من شوهام قائد فصيل في المظليين

– النقيب طال جروشكا 25 سنة من كفار سابا قائد سرية في الكتيبة 931 من لواء ناحال

– الرقيب إيلي غامزو 20 سنة من أشدود قائد فصيل في المظليين

– الرائد عيدو يهوشوع 27 سنة من يفنة قائد فصيل التدريب في المدرسة الجوية الخاصة

– الملازم شوحام تومر 23 عاما من شريجيم قائد فصيل في سرية الناحال

– الملازم إيتاي مأور 23 سنة من روش هعين قائد فصيل في الكتيبة 51 في لواء جولاني

– الملازم روم شلومي 23 سنة من موشاف غانوت قائد قسم الدوريات في وحدة شيلداغ.