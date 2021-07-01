الجيش الإسرائيلي ينشر سرية دبابات على الحدود مع مصر

قام الجيش الإسرائيلي لأول مرة في تاريخه، بنشر سرية دبابات نسائية بالكامل على الحدود مع مصر، وذلك ضمن برنامج تجريبي لتقييم جدوى وجود أطقم مدرعات نسائية.

صحيفة “تايمز أوف” الإسرائيلية قالت: إن “أطقم الدبابات النسائية تستكمل حاليا تدريبها في قاعدة “شيزافون” التابعة للجيش الإسرائيلي في صحراء النقب والتي تضم مدرسة سلاح المدرعات العسكرية”.

وبعد فترة من الانتهاء من الدورة، سيتم إرسالهن إلى كتيبة كاراكال المختلطة، والتي تتواجد في الجزء الشمالي من حدود إسرائيل مع مصر.

بدورها، أكدت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: أنه “لأول مرة في التاريخ، ستتمركز خلال الأيام المقبلة نساء مقاتلات في مدرعات على الخط الأول عند الحدود المصرية”. لافتة إلى أن “هذا القرار يأتي رغم أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان إدماج النساء في المدرعات قد نجح أم لا”.

ولفتت إلى أنه “في مارس/أذار الماضي، أكملت 8 ضابطات في شعبة حماية الحدود تدريبات للالتحاق بسلاح المدرعات استعدادا لقيادة تدريب متقدم لنحو 19 امرأة تم تجنيدهن في سلاح المدرعات في نوفمبر/تشرين الثاني” موضحة أنه “سيتم نشر الضابطات والمجندات للقيام بنشاط عملياتي على الحدود المصرية”.

وفقاً لوسائل الاعلام، السرية ستشغل دبابات “ميركافا 4” مجهزة بأحدث القدرات والأنظمة التكنولوجية التي يقدمها الجيش.

وبدأ الجيش الإسرائيلي برنامجا تجريبيا خلال 2017/2018 لتحديد ما إذا كان ينبغي السماح للنساء بالخدمة في وحدات الدبابات، وكانت نتائجه غير حاسمة، على الرغم من ظهور أربع قائدات دبابات.