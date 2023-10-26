الجيش الإسرائيلي ينشر صورة ضابط في "لواء جولاني" قُتِل في "طوفان الأقصى"

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هوية أحد أبرز ضباطه في لواء جولاني والذي سقط خلال هجوم حماس في عملية طوفان الأقصى.

الضابط المقتول هو الرائد زيف دادو، عمره 36 سنة، من رحوفوت، وهو رئيس الموظفين في الكتيبة 51، بلواء جولاني.

وتقوم إسرائيل على التوالي بنشر هويات ضباطها وجنودها الذين قتلوا في عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حماس صباح 7 أكتوبر ضد إسرائيل حيث نشرت تل أبيب هويات أكثر من 50 عسكريا من ضباط وجنود قتلى خلال العملية حتى الآن.

ويوم الخميس 12 أكتوبر أعلنت السلطات الإسرائيلية أيضا مقتل ضابط برتبة رائد في الشرطة الإسرائيلية خلال الاشتباكات مع عناصر حركة “حماس” في كيبوتس بئيري بغلاف قطاع غزة.

من جهتها، أعلن الشرطة الإسرائيلية مساء 10 أكتوبر مقتل ضابطين برتبة رائد ولواء في اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين في غلاف غزة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية حينها إن الرائد أفشالوم يائير بيرتس من وحدة “اليمام الخاصة”، واللواء مور شكوري قائد الدوريات في المنطقة الجنوبية، لقوا مصرعهم أثناء الاشتباكات في غلاف غزة.

وحتى هذه الساعة، يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن مقتل أكثر من 6600 فلسطيني وإصابة حوالي 18000 آخرين بجروح متفاوتة غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

من جهتها، أعلنت تل أبيب مقتل أكثر من 1400 شخص بنيران المقاومة الفلسطينية، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف جريح بالإضافة إلى أسر 222 إسرائيليا منذ بداية عملية “طوفان الأقصى”.