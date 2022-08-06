الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد جديدة للحظة اغتيال قيادي بالجهاد الإسلامي

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، السبت، مشاهد جديدة لحظة اغتيال القيادي البارز في سرايا القدس ، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، أمس الجمعة.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:#مشاهد جديدة لحظة اغتيال تيسير الجعبري أمس pic.twitter.com/4JaBiscYQ9 — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) August 6, 2022

وتشن إسرائيل عدوانًا جديدًا على قطاع غزة ، منذ عصر أمس الجمعة 05 أغسطس 2022، والتي أدت حتى مساء يومها الثاني إلى 15 شهيدًا من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وسيدة تبلغ من العمر 23 عامًا، ومسنة 79 عامًا، و140 اصابة بجراح مختلفة.

ومن جانبها، تواصل سرايا القدس، وفصائل فلسطينية، إطلاق الصواريخ صوب المدن، والبلدات الإسرائيلية، ومنطقة غلاف غزة.

لا مفاوضات

وكان ناطق باسم الجيش الإسرائيلي قال لوكالة “فرانس برس”، إن الجيش “يستعد لتواصل العملية لمدة أسبوع.. ولا يجري حاليا أي مفاوضات لوقف إطلاق النار”، في تأكيد لتقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “رئيس الوزراء يائير لابيد يدعو غدا، على ضوء الوضع الأمني وبموجب القانون، رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، لتلقي إحاطة أمنية. وسيتم تحديد الموعد بين مكتبيهما”.

وفي غضون ذلك، دوت صافرات الإنذار في مدن عسقلان وسديروت وأسدود جنوبي إسرائيل، في حدث يعتبر الثاني من نوعه اليوم السبت.