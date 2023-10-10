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الجيش الإسرائيلي ينصح الفلسطينيين الفارين بالتوجه إلى مصر

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2023 8:49 صباحًا
من عملية "طوفان الأقصى"

من عملية "طوفان الأقصى"

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نصح الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الفلسطينيين الفارين من ضرباته الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت كبير المتحدثين العسكريين للإعلام الأجنبي، في مؤتمر صحفي “أعلم أن معبر رفح (على الحدود بين غزة ومصر) لا يزال مغلقا… وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك”.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان الثلاثاء إن ثلاثة مواطنين نمساويين ويحملون أيضا الجنسية الإسرائيلية ربما من بين من احتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الهجوم الذي شنته يوم السبت انطلاقا من غزة.

وقالت الوزارة “هناك ثلاثة مواطنين نمساويين-إسرائيليين كانوا مقيمين في الآونة الأخيرة في جنوب إسرائيل بشكل منفصل عن بعضهم البعض يمكن أن يكونوا أيضا من بين الكثير من المختطفين الأجانب. ولا يوجد حاليا تأكيد رسمي”.

كما وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية الثلاثاء إن 18 مواطنا تايلانديا قتلوا في اضطرابات إسرائيل وفقا لأحدث الأرقام المتاحة.

    المصدر :
  • رويترز

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