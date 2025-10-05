الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة مداهمات واسعة بالضفة ويعتقل عدداً من الفلسطينيين

جندي إسرائيلي يقف بجانب مركبة عسكرية بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل في 6 أغسطس 2025. رويترز

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها في الضفة الغربية ونفذت حملة مداهمات شملت عدة بلدات واعتقلت عددا من الفلسطينيين، فضلا عن الاعتداء على المواطنين وإغلاق مداخل القرى والبلدات.

وقالت مصادر للجزيرة، إن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في قرية الزويدين ببادية يطا جنوب محافظة الخليل.

وأضافت المصادر، أن المستوطنين تسللوا من بؤرة استيطانية جديدة بمحيط القرية، ووصلوا إلى منازل السكان واعتدوا عليهم بالضرب داخل بيوتهم. وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى المكان أثناء تصدي الأهالي للهجوم، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة، إلى جانب قنابل الغاز المدمع باتجاه الفلسطينيين في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال احتجزت ما لا يقل عن عشرة شبان من القرية خلال المواجهات التي اندلعت عقب الهجوم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال داهمت الأحياء الغربية في بلدة إذنا غرب الخليل، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الضوئية قرب جدار الفصل العنصري، واعتقلت 3 مواطنين.

كما أصيب شاب في بلدة دورا جنوب الخليل في اعتداء مباشر من جنود الاحتلال أثناء اقتحام مخبز في البلدة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من حي رأس العمود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد أن اعتدت عليهما بالضرب المبرح، وأطلقت قنابل الغاز المدمع في المنطقة، في سياق حملتها القمعية المستمرة على السكان.

كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل عدد من القرى والبلدات غرب رام الله، منها خربثا المصباح وبيت سيرا وبيت لقيا، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج، في خطوة أثرت على حياتهم اليومية وحركة تنقلهم.

وقالت مصادر للجزيرة، إن مستوطنين هاجموا عددا من المواطنين الفلسطينيين في منطقة التل ببلدة سنجل شمال مدينة رام الله، وأضافت المصادر أن المستوطنين ألقوا الحجارة تجاه الأهالي بحماية قوات الاحتلال.

ورصدت مصادر محلية اقتحامات أخرى لقوات الاحتلال في عدد من المناطق، منها قرية المغير وبلدة عطارة شمال رام الله، ودوما جنوب نابلس ومخيما بلاطة والعروب.

وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، شن مستوطنون وقوات من الجيش الإسرائيلي 1215 اعتداء، في الضفة منها 490 اعتداء شنها المستوطنون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وتنوعت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وفرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراض، واقتلاع أشجار. كما شملت الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية، إلى جانب تنفيذ إغلاقات، ونصب حواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

وقتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، منهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.