الجيش الإسرائيلي يهاجم السويداء ومسؤول يكشف: الهجوم منسق مع واشنطن

كشف مصدر سياسي إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن هجوم تل أبيب على الجيش السوري بمحافظة السويداء جنوب البلاد، يجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت القناة 14 العبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، لم تسمه، قوله إن: “الهجمات في سوريا تُنفَّذ بالتنسيق مع الأمريكيين”.

وحتى الساعة 11:30 (ت.غ)، لم تعلق الولايات المتحدة الأمريكية على ما قالته القناة الإسرائيلية التي لم تحدد موقع الهجمات في سوريا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي البدء بالإغارة على آليات عسكرية تابعة للجيش السوري في السويداء، بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على المحافظة، دون تقديم تفاصيل فورية بالخصوص.