الجيش الإسرائيلي يهاجم نابلس ويخلف عشرات الإصابات بين الفلسطينيين

ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين بالرصاص والاختناق باستنشاق الغاز المسيل للدموع إلى 41 شخصًا، اليوم الخميس، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي البلدة القديمة من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان وصل الأناضول، إن طواقمها تعاملت مع 41 إصابة، بينها 4 بالرصاص الحي وإصابتين بشظايا الرصاص، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت أن 35 فلسطينيا أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق الخميس، قالت الجمعية في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات، بينها إصابتان بالرصاص الحي في الفخذ لشاب يبلغ من العمر 18 عامًا، وثالثة بشظايا رصاص، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت أحد المنازل، تزامنا مع سماع أصوات تبادل كثيف لإطلاق النار.

وأضاف الشهود أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية من عدة محاور إلى المدينة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 961 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.