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الجيش الإسرائيلي يواصل الهدم بالضفة بزعم البناء دون ترخيص

منذ 14 ساعة
جرافات الاحتلال تهدم بناء في مدينة القدس

جرافات الاحتلال تهدم بناء في مدينة القدس

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​​​​​​​قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، بهدم 4 منازل فلسطينية ومنشآت زراعية في محافظتي الخليل ورام الله بالضفة الغربية المحتلة بزعم “البناء دون ترخيص”.

وقال شهود عيان للأناضول، إن “قوات الاحتلال اقتحمت قرية الزويدين بمسافر يطا جنوبي الخليل وهدمت منزلين و5 بركسات لتربية الماعز وبئرا لجمع مياه الأمطار”، بزعم “البناء دون ترخيص”.

وأوضح الشهود أن المنزلين مأهولان ويعودان للمواطنين هاشم إبراهيم الأتيمين، وخليل رمضان الأتيمين.

وغربي رام الله وسط الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة قبيا برفقة جرافات وشرعت في هدم منزلين بدعوى “البناء دون ترخيص”.

وبيّن الشهود أن المنزلين يعودان للفلسطينيين فرج إبراهيم غيطان، وراجح أحمد الطاهر.

وأمس الاثنين، هدمت جرافات إسرائيلية 5 منازل في بلدة إذنا غربي الخليل للذريعة ذاتها.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، نفذت سلطات الاحتلال خلال مارس/ آذار الماضي 58 عملية هدم طالت 87 منشأة، بينها 39 منزلاً مأهولاً، و6 غير مأهولة، و26 منشأة زراعية وغيرها.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “جيم” من الضفة دون تراخيص يعد الحصول عليها “شبه مستحيل”، وفق فلسطينيين.

وبموجب الاتفاقية المؤقتة لعام 1995 “أوسلو 2” بين إسرائيل والفلسطينيين، تم تصنيف المنطقة “جيم” على أنها خاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية.

​​​​​​​يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات ومدن الضفة الغربية منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​

    المصدر :
  • الأناضول

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