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الجيش الإسرائيلي يواصل هدم المنازل بالضفة ويُصعّد الاعتداءات

منذ 45 دقيقة
هدم منزل في فلسطين

هدم منزل في فلسطين

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قام الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منزل فلسطيني في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية بزعم “البناء دون ترخيص”.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت حي نابلس الجديدة بالمدينة، برفقة جرافات وشرعت بهدم منزل مكون من طابقين، بزعم “البناء دون ترخيص”.

وأشار الشهود إلى أن الجرافات دمرت المنزل بشكل كامل قبل انسحابها.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، هدم الجيش الإسرائيلي 152 منشأة ومنزلا فلسطينيا، في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خلال أبريل/ نيسان المنصرم.

​​​​​​​وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 961 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

    المصدر :
  • الأناضول

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