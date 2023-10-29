الجيش الإسرائيلي يوافق على دخول مائة شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة

أعلن مسؤول حكومي أميركي كبير، (الأحد 29-10-2023)، أنّ “إسرائيل وافقت على دخول 100 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة”، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال المسؤول الأميركي إنّ “المساعدات ستشمل كمية محدودة من الوقود لتوزّعها الأمم المتحدة على البنية التحتية الإنسانية الرئيسية في غزة، مثل المستشفيات”، مضيفاً أنّ الهدف هو “منع حركة حماس من الوصول إلى أي من هذا الوقود”.

وأضاف أنّ “هناك 10 شاحنات مساعدات جاهزة حالياً للعبور إلى غزة”، في الوقت الذي تقوم فيه قوات الاحتلال بتفتيش 40 أخرى من المتوقّع أن تعبر في وقت لاحق.

وحتى ظهر يوم الجمعة، وصل العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة، من مصر عبر معبر رفح البري، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة نحو 84 شاحنة (بمتوسط 4 شاحنات يومياً)، فيما لم يُسمح بإدخال الوقود حتى الآن.