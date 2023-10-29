الأثنين 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 30 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي يوافق على دخول مائة شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة

منذ 40 دقيقة
شاحنة من قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة

شاحنة من قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلن مسؤول حكومي أميركي كبير، (الأحد 29-10-2023)، أنّ “إسرائيل وافقت على دخول 100 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة”، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال المسؤول الأميركي إنّ “المساعدات ستشمل كمية محدودة من الوقود لتوزّعها الأمم المتحدة على البنية التحتية الإنسانية الرئيسية في غزة، مثل المستشفيات”، مضيفاً أنّ الهدف هو “منع حركة حماس من الوصول إلى أي من هذا الوقود”.

وأضاف أنّ “هناك 10 شاحنات مساعدات جاهزة حالياً للعبور إلى غزة”، في الوقت الذي تقوم فيه قوات الاحتلال بتفتيش 40 أخرى من المتوقّع أن تعبر في وقت لاحق.

وحتى ظهر يوم الجمعة، وصل العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة، من مصر عبر معبر رفح البري، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة نحو 84 شاحنة (بمتوسط 4 شاحنات يومياً)، فيما لم يُسمح بإدخال الوقود حتى الآن.

    المزيد من أخبار العالم

    المستشار الألماني أولاف شولتس
    المستشار الألماني: مستعدون للاستثمار في قطاع الغاز والمعادن بنيجيريا
    مقاتل من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    خبير عسكري: عملية إيريز صورة مصغرة عن "طوفان الأقصى"
    آثار قصف منازل المدنيين في غزة
    طوفان الأقصى
    المحكمة الجنائية الدولية: عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة

    الأكثر قراءة

    الجمعية العامة للأمم المتحدة
    دولة عربية امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.. ما السبب؟
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    بعد توغل بري إسرائيلي.. حماس تتوعد باستخدام "القوة الكاملة"
    الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان
    طوفان الأقصى
    الإعلامي البريطاني "بيرس مورغان" يسخر من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي