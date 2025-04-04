الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في الضفة الغربية

مركبة عسكرية إسرائيلية أثناء عملية إسرائيلية في مخيم جنين في الضفة الغربية، 20 مارس/آذار 2025. رويترز

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ -الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة- حملتها العسكرية في مناطق عدة بالضفة الغربية، في حين أفادت مصادر للجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اعتقاله في جنين.

وفي حين قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تسلمت من قوات الاحتلال شهيدا من حاجز الجلمة ويجري نقله لمستشفى جنين الحكومي، أفادت وزارة الصحة باستشهاد “حسين جميل حردان” برصاص الاحتلال في مدينة جنين بالضفة.

ويأتي ذلك مع استمرار حملة الاحتلال في جنين وفرضه حصارا مشدد على المدينة التي يقطنها 360 ألف نسمة، وسط تقارير عن تدمير الاحتلال نحو 600 منزل والبنية التحتية كاملا في المخيم.

كذلك ذكرت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين في وقت سابق، أن 3250 وحدة سكنية بالمخيم أصبحت غير صالحة للسكن إثر العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقد دفع جيش الاحتلال اليومين الماضيين بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى المخيم، في حين تتواصل عمليات التجريف وتوسيع الشوارع وشق طرق جديدة.

وترافق ذلك مع تدمير الاحتلال البنية التحتية في منطقة إسكان إكتابا بمحيط مخيم نور شمس في مدينة طولكرم التي تتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل.

وفجر اليوم، قالت مصادر للجزيرة إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، ودهمت بناية فيها، وسط تأكيدات مصادر فلسطينية بسماع أصوات إطلاق نار متواصل داخل مدينة قلقيلية شمالي الضفة خلال اقتحامات الاحتلال.

وفي حين أوضحت مصادر أن قوات الاحتلال دهمت بناية سكنية بمحيط طلعة بليبلة في نابلس شمالي الضفة الغربية، وثقت منصات آثار التخريب الذي أحدثه جيش الاحتلال بعد اقتحامه منزلا في شارع المنجرة بالجبل الجنوبي بنابلس.

كما وثقت منصات فلسطينية آثار هدم جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة جبع شمال شرقي القدس المحتلة، في ظل ما يصفه أهالي البلدة بأنه “مجزرة هدم” نفذها الاحتلال أمس الخميس، طالت مساكن عائلات بأكملها، بالإضافة لمنشآت أخرى.

اعتقالات

واليوم الجمعة، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني من الضفة الغربية خلال الأسبوع الأخير.

وأوضح النادي -في بيان له- أنّ الاحتلال يواصل تصعيد عمليات الاعتقال في محافظات الضّفة، والتي تركزت مؤخرا في مسافر يطا، ومخيم الفوار، ومخيم الدهيشة، بالإضافة إلى محافظتي جنين وطولكرم التي يواصل الاحتلال اجتياحهما منذ نحو شهرين.

وتزامنا مع حرب الإبادة على غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون عدوانهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 940 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص بالضفة، وفق معطيات فلسطينية رسمية.