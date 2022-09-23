الجيش الإيراني يتوعّد بـ "التصدّي للأعداء"

أعلن الجيش الإيراني في بيان، أنّه “سيتصدى للأعداء” لضمان الأمن والسلام في البلاد، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة شابة خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

ونظّم الإيرانيون مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد احتجاجًا على وفاة “مهسا أميني” (22 عاما) الأسبوع الماضي بعد اعتقالها لارتدائها “ملابس غير لائقة”.

وقال الجيش في البيان إن “هذه الأعمال اليائسة جزء من استراتيجية خبيثة للعدو هدفها إضعاف النظام الإسلامي”.

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” أنّ الجمهورية الإسلامية تتمتع بحرية التعبير، لكنّ الاحتجاجات التي تشهدها الآن هي “أعمال فوضى” غير مقبولة، مضيفًا أنه أمر بفتح تحقيق في وفاة شابة أثارت مظاهرات دامية.

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: “يجب النظر في قضايا الحقوق في جميع أنحاء العالم بمعيار واحد”.

وأضاف: “هناك حرية تعبير في إيران… لكنّ أعمال الفوضى غير مقبولة”.