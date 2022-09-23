الجمعة 27 صفر 1444 ﻫ - 23 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإيراني يتوعّد بـ "التصدّي للأعداء"

منذ 9 دقائق
الجيش الإيراني

الجيش الإيراني

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الإيراني في بيان، أنّه “سيتصدى للأعداء” لضمان الأمن والسلام في البلاد، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة شابة خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

ونظّم الإيرانيون مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد احتجاجًا على وفاة “مهسا أميني” (22 عاما) الأسبوع الماضي بعد اعتقالها لارتدائها “ملابس غير لائقة”.

وقال الجيش في البيان إن “هذه الأعمال اليائسة جزء من استراتيجية خبيثة للعدو هدفها إضعاف النظام الإسلامي”.

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” أنّ الجمهورية الإسلامية تتمتع بحرية التعبير، لكنّ الاحتجاجات التي تشهدها الآن هي “أعمال فوضى” غير مقبولة، مضيفًا أنه أمر بفتح تحقيق في وفاة شابة أثارت مظاهرات دامية.

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: “يجب النظر في قضايا الحقوق في جميع أنحاء العالم بمعيار واحد”.

وأضاف: “هناك حرية تعبير في إيران… لكنّ أعمال الفوضى غير مقبولة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

امرأة أمام مبنى مشظّى في لوغانسك أوكرانيا (رويترز)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تبدأ التصويت في استفتاء على ضم أجزاء من أوكرانيا
علم المجر
المجر تبحث مع روسيا في إمدادات الغاز وبناء مفاعل نووي
رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي
الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق تثير غضبًا شعبيًا في اليابان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس
صور مأساوية.. كارثة تحل بمركب لبناني قبالة شاطئ طرطوس في سوريا
هشام سليم
وفاة الفنان هشام سليم عن عمر 62 عاما
الرجل المتهم بمحاولة الخطف
فيديو.. محاولة خطف فاشلة لطفل في منطقة الجناح