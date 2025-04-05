الجيش الاسرائيلي يدخل إلى ممر موراغ بين رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة

نشر الجيش الاسرائيلي، اليوم السبت، لقطات لدخول قواته إلى ممر موراغ بين رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، بعد غارات جوية مكثفة، في أول تدخل بري منذ بداية الحرب في المنطقة.

وأظهرت لقطات الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي مدفع هاوتزر من طراز M109 وهو يطلق النار على جنوب قطاع غزة .

كما نشر الجيش الإسرائيلي لقطات مصورة تُظهر دخول الفرقة 36 إلى ما يُعرف بممر موراغ، الواقع بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن هذا يعد أول تدخل بري لقوات إسرائيلية في المنطقة منذ بداية الحرب؛ ودخلت الفرقة الممر، الأربعاء الماضي، بعد ليلة من الغارات الجوية المكثفة وتحذيرات بالإخلاء.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يعمل في ممر موراغ ومدينة رفح من أجل تدمير البنية التحتية المتبقية لحركة حماس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال قبل أيام: “نحن الآن نقسم القطاع ونزيد الضغط تدريجيًا، حتى يُسلمونا رهائننا. وما داموا لم يُسلموهم لنا، فسيزداد الضغط حتى يُسلموهم”. وأضاف: “نحن بصدد إنجاز أمر آخر، نسيطر على ممر موراغ، سيكون هذا ممر فيلادلفيا الثاني، ممر فيلادلفيا إضافي” وفق تعبيره.

ويشير ممر موراغ إلى مستوطنة موراغ التي كانت تقع بين مدينتي خان يونس ورفح جنوب غزة. أما ممر فيلادلفيا، فهو شريط من الأرض بطول 14 كيلومترًا جنوب غزة على طول الحدود مع مصر، والذي استولت عليه إسرائيل أيضًا ولا تزال تحتله، فيما يعد نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات وقف إطلاق النار.