الجيش الاسرائيلي يوسّع عدوانه البري على شمال قطاع غزة

دبابات اسرائيلية على الحدود مع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، بدء توسيع عملية العسكرية البرية في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “قوات جيش الدفاع بدأت العمل في الساعات الماضية في منطقة الشجاعية في شمال قطاع غزة بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية”.

وأضاف أنه “في إطار العملية قضت القوات على عدد من الارهابيين ودمرت بنى تحتية ارهابية ومن ضمنها مجمع قيادة وسيطرة استخدمه عناصر حماس لتخطيط وتوجيه أنشطة إرهابية”.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه “خلال العملية وقبلها سمحت قوات جيش الدفاع للسكان اخلاء المنطقة والانتقال منها حفاظًا على سلامتهم وذلك عبر مسارات مخصصة لهذا الغرض”.

وأكد أن “قوات جيش الدفاع تواصل العمل ضد المنظمات في قطاع غزة لحماية مواطني دولة إسرائيل”.

#عاجل جيش الدفاع يوسع العملية البرية في شمال قطاع غزة ⭕️بدأت قوات جيش الدفاع العمل في الساعات الماضية في منطقة الشجاعية في شمال قطاع غزة بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية. ⭕️في اطار العملية قضت القوات على عدد من الارهابيين ودمرت بنى تحتية ارهابية ومن… pic.twitter.com/vFjphcbqPb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 4, 2025

واستشهد 10 فلسطينيين باستهداف منزل في منطقة حي المنارة جنوب شرق مدينة خان يونس.

كما ستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لخيمة تؤوي نازحين في مناطق غربية من مواصي خان يونس. ونقل الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وفي مدينة غزة، دمرت غارة إسرائيلية محطة لتحلية المياه في حي التفاح شرقي المدينة، ما أدى لاشتعال النيران فيها.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن أكثر من 90% من أهالي القطاع باتوا بلا مصدر للمياه النظيفة بعد تدمير الاحتلال أكثر من 700 بئر، وإخراج 75% من الآبار ومحطات التحلية عن الخدمة.

كما استهدف قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من المسيرات الإسرائيلية حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وواصلت المدفعية الاسرائيلية قصفها للأطراف الشرقية من حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي الجنوب، استهدفت غارات جوية إسرائيلية على المناطق الشمالية من مدينة رفح.

وأمس الخميس، ارتكبت القوات الاسرائيلية مجزرة مروعة في مدرسة “دار الأرقم” التي تؤوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل نحو 1300 فلسطيني وأصابت ما يقرب من 3 آلاف آخرين، معظمهم أطفال ونساء.