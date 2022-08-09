الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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الجيش الباكستاني: مقتل 4 جنود في هجوم انتحاري على الحدود الأفغانية

منذ 6 دقائق
عناصر من الجيش الباكستاني

عناصر من الجيش الباكستاني

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قال الجيش الباكستاني الثلاثاء إن انتحاريا هاجم قافلة عسكرية في منطقة قبلية على الحدود الأفغانية فقتل أربعة جنود، أضاف الجيش في بيان أن الحادث وقع في بلدة مير علي بمنطقة وزيرستان الشمالية.

وقال مسؤولون في الشرطة والمخابرات لرويترز إن المهاجم صدم القافلة بمركبة ذات ثلاث عجلات في ساعة متأخرة من الاثنين في منطقة نائية شهدت تصاعدا في عنف المتشددين في الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت المنطقة ذات يوم معقلا للمسلحين الإسلاميين المحليين والأجانب لكن العمليات العسكرية الباكستانية العديدة طردتهم على نحو كبير.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي جاء غداة مقتل القيادي الباكستاني البارز عبد الولي المعروف أيضا باسم عمر خالد الخراساني، الذي كانت الولايات المتحدة ترصد مكافأة قيمتها ثلاثة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله، في انفجار بأفغانستان.

وأعلنت جماعة الأحرار التابعة للخراساني، التي صنفتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على أنها جماعة إرهابية، مسؤوليتها عن هجمات متعددة ضد الشرطة والجيش والأقلية الشيعية والمسيحيين، والتي حصدت أرواح المئات في باكستان.

وأكدت حركة طالبان في باكستان، المعروفة أيضا باسم طالبان الباكستانية‭ ‬والتي تضم تحت مظلتها جماعات سنية متشددة تشمل جماعة الأحرار، مقتل الخراساني.

وقالت الحركة في بيان أرسل لرويترز دون ذكر طريقة الهجوم أو مكان حدوثه إن الخراساني لقي حتفه مع ثلاثة قادة آخرين في “هجوم نفذه أعداء”.

وتسعى حركة طالبان باكستان إلى الإطاحة بالحكومة الباكستانية لتحكم بموجب تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

    المصدر :
  • رويترز

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