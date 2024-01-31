الجيش الروسي: تبادل 195 جنديا مع أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان الأربعاء إنها أكملت اتفاقا لتبادل الأسرى مع أوكرانيا استعاد بموجبه كل جانب 195 جنديا.

وأضافت الوزارة أن جنودها سينقلون جوا إلى موسكو لتلقي العلاج الطبي والنفسي.

وهذا هو التبادل الأول من نوعه منذ تحطم طائرة نقل عسكرية روسية الأسبوع الماضي تقول موسكو إنها كانت تقل 65 جنديا أوكرانيا قبل تبادل مزمع.

وتتهم روسيا أوكرانيا بإسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو وتقول إن ذلك أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 74 شخصا.

ولم تنف أوكرانيا أو تؤكد إسقاطها للطائرة وطالبت بإثبات لهوية من كانوا على متنها.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي عودة 207 من الجنود الأوكرانيين إلى وطنهم بعد اتفاق لتبادل الأسرى مع روسيا.

وقال على تيليغرام “عاد جنودنا للوطن”.

وأجرت الدولتان العديد من عمليات تبادل الأسرى خلال ما يقرب من عامين من الحرب.

لكن المزيد من عمليات التبادل كانت موضع شك بعد أن اتهمت موسكو كييف بإسقاط طائرة نقل عسكرية الأسبوع الماضي، قائلة إن 65 سجينا أوكرانيا كانوا على متنها. وشككت أوكرانيا في رواية روسيا.