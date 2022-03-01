الجيش الروسي يحذر سكان كييف.. “غادروا هذه المواقع”

وجه الجيش الروسي تحذيرا لسكان في العاصمة الأوكرانية كييف في سادس أيام العملية العسكرية التي يقوم بها في البلد السوفيتي السابق.

وطالب الجيش الجيش الروسي من المدنيين في كييف المقيمين قرب منشآت للاستخبارات الأوكرانية المغادرة.

ومع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فجر الخميس الماضي كانت المنشآت الاستخباراتية هدفا للمقاتلات الروسية.

وتتواصل العملية العسكرية في أوكرانيا فيما تفرض دول غربية عقوبات مشددة على موسكو لدفعها لإنهاء الحرب، كما تجري مفاوضات مباشرة بين طرفي الصراع دون آمال كبرى في التوصل لنتائج قريبة.

ويرى مراقبون أن كييف هدف رئيسي للعملية الروسية لإسقاط النظام المنفتح على الغرب والساعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وتتهم الحكومة الأوكرانية روسيا باستهداف المواقع المدنية، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وانتهت أمس الاثنين في بيلاروسيا الجولة الأولى من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، والتي تعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب، واتفق الطرفان على استئناف المفاوضات بعد عودة الوفود من موسكو وكييف للتشاور.

توازن إستراتيجي

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للعمل مع الولايات المتحدة على اتفاقات جديدة في مجال التوازن الإستراتيجي.

ودعا لافروف -في كلمة له أمام مؤتمر نزع السلاح- واشنطن وحلفاءها للانضمام إلى اتفاقية وقف نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا، مشددا على أن موسكو لن تقبل وجود الأسلحة النووية الأميركية في أوروبا، وأنه يجب على الغرب التخلي عن إقامة منشآت عسكرية على أراضي دول الاتحاد السوفياتي السابق.

كما اتهم لافروف كييف بممارسة ألعاب خطيرة مرتبطة بمخططاتها للاستحواذ على سلاحها النووي الخاص بها.

وكانت الخارجية الأميركية قد جددت تأكيدها على أنها وحلفاءها مستعدون للانخراط في الدبلوماسية من أجل إيجاد سبيل لحل الصراع القائم بين أوكرانيا وروسيا.