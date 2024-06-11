الجيش الروسي يحقق تقدمًا ميدانيًا مع اقتراب قمتين حاسمتين لأوكرانيا

حقق الجيش الروسي مكاسب ميدانية جديدة على جبهة القتال، قبل أيام من قمتين حاسمتين بالنسبة لأوكرانيا، التي ضعفت قواتها بسبب نقص العتاد والمجنّدين وتأخر وصول الإمدادات من الغرب.

وفي إشارة إلى تقدّم بطيء لكن ثابت للوحدات الروسية التي تقاتل على الجبهة منذ أشهر، أعلنت روسيا الاثنين سيطرتها على قرية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: “واصلت الوحدات الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو وحررت بلدة ستارومايورسكي”.

من جهته أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اليوم نفسه أن الوضع على خط الجبهة بأكمله في منطقة دونيتسك هو “الأصعب”.

ويجتمع قادة مجموعة السبع في إيطاليا من 13 إلى 15 يونيو على أمل التوصل إلى اتفاق لاستخدام الأصول الروسية المجمدة من أجل مساعدة أوكرانيا.

وسيشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة، لمطالبة الحلفاء الغربيين بزيادة مساعدتهم لبلاده، قبل التوجه إلى قمة حول السلام في أوكرانيا تعقد في سويسرا بحضور عشرات القادة من كل أنحاء العالم وفي غياب روسيا والصين.

خسائر فادحة

وفي هذه المنطقة حيث يتركز معظم القتال، وصف جنود التقت بهم وكالة “فرانس برس” الأحد الوضع بأنه “صعب” ومحبِط في مواجهة هجمات يومية.

وأقر الجندي دانيلو ماديار البالغ من العمر 23 عاماً بأن الوضع “صعب جداً” منذ الخريف، بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد واستعادة الروس زمام الأمور، وهو ما أدى خصوصاً إلى سيطرة القوات الروسية على مدينة أفدييفكا في فبراير.

وأضاف أن “العدو تقدّم بقوة”، وعلى الجانب الأوكراني “سُجِّلت الكثير من الخسائر”. ويرى هذا الجندي المتخصص في التحكم بالطائرات المسيّرة أن التشاؤم يسيطر على العديد من رفاقه “بعد كل ما رأوه”.

من جهته قال أولكسندر، وهو جندي آخر يبلغ من العمر 36 عاماً، إن “أعنف المعارك تدور هنا” في محيط مدينتَي بوكروفسك وتشاسيف يار، وهما عائقان يمنعان حالياً تقدم القوات الروسية في منطقة دونباس الشرقية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام منتدى اقتصادي الأسبوع الماضي إن روسيا سيطرت على 47 بلدة وقرية أوكرانية حتى الآن منذ مطلع العام.

وشنّت القوات الروسية هجوما في 10 مايو على منطقة خاركيف (شمال شرق) وتمكّنت من السيطرة على العديد من القرى قبل أن تبطئه تعزيزات أرسلتها أوكرانيا.

جبهة سومي

وتخشى كييف أيضاً هجوماً جديداً في منطقة سومي المجاورة، حيث رصد توغل روسي الاثنين.

وفي هذا الصدد، نفى زيلينسكي أن تكون روسيا سيطرت على قرية ريجيفكا في منطقة سومي الشرقية، حيث أفاد زعيم جمهورية الشيشان رمضان قديروف عن تقدّم القوات الروسية.

ومن شأن تقدم الجنود الروس في هذه المنطقة الحدودية أن يزيد من إجهاد النظام العسكري الأوكراني الذي يتوجب عليه الدفاع عن جبهة تمتد على أكثر من ألف كيلومتر.

وأكد زيلينسكي أن القوات الأوكرانية “تسيطر بالكامل” على سومي وأنه تم “تدمير” مجموعات تخريبية روسية تنشط في المنطقة.

وقال في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي “بالنسبة إلى قرية ريجيفكا، حاول المحتل تنفيذ عملية دعائية هناك. منذ هذا الصباح، تم تدمير علم روسي رفع في القرية ولا وجود للقوات المحتلة”.

وتقع منطقة سومي عند حدود أوكرانيا الشمالية ولم تشهد أي هجوم برّي روسي كبير منذ بدء النزاع في العام 2022.

ضربات جديدة على خاركيف

هذا، قُتل رجل وأصيب اثنان آخران الاثنين في قرية ديرغاتشيف في منطقة خاركيف.

وأصيب سبعة أشخاص في ضربات جديدة على المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وهي ثاني أكبر مدن أوكرانيا، بحسب السلطات.

وقال رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف “وقعت ثلاث هجمات بالقنابل الموجهة” ألقتها طائرات.

وأوضح حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف على تليغرام أنه “بحسب المعلومات الأولية، استخدم العدو سلاحاً مضاداً للطائرات”.

من جهتها، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي أنها دمرت “منظومات صواريخ روسية مضادة للطائرات” من طرازَي إس-400 وإس-300 في شبه جزيرة القرم.

وعلى الجانب الروسي، أصيب سبعة أشخاص الاثنين في مدينة تشيبيكينو الحدودية، أربعة داسوا على لغم بينهم مصور من التلفزيون الروسي، وثلاثة كانوا ضحايا ضربات أوكرانية وفق ما أوضح حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.