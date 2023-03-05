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الجيش الروسي يستهدف مركز قيادة كتيبة آزوف في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قالت وزارة الدفاع الروسية (الأحد 5-3-2023) إن الجيش الروسي استهدف مركز قيادة كتيبة آزوف للقوات الأوكرانية في منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا.

ولم تفصح الوزارة عن المزيد حول الهجوم في تحديثها اليومي عما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة النبأ.

ولفتت كتيبة آزوف الاهتمام الدولي بسبب مقاومة الحصار الروسي لمصانع الصلب الضخمة في ماريوبول العام الماضي. وأصول الكتيبة يمينية متطرفة وقومية متشددة وهي الآن وحدة من الحرس الوطني الأوكراني.

ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليوم الأحد المعركة حول باخموت بشرق أوكرانيا وهي مدينة يحاول الروس السيطرة عليها.

    المصدر :
  • رويترز

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