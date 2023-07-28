الجيش الروسي يسقط صاروخاً أوكرانياً فوق مدينة تاجانروج

قال الجيش الروسي (الجمعة 28-7-2023) إنه أسقط صاروخا أوكرانيا فوق مدينة تاجانروج بجنوب روسيا وإن شظايا الصاروخ أصابت عددا من المدنيين وألحقت أضرارا ببعض البنايات.

ولم يصدر رد فوري من أوكرانيا التي نادرا ما تعلق على هجمات داخل روسيا أو على الأراضي الخاضعة لسيطرة موسكو.

وقال فاسيلي جولوبيف حاكم منطقة روستوف الروسية القريبة من أوكرانيا والتي تضم مدينة تاجانروج إن مقهى ومتحفا أصيبا فيما تحطمت نوافذ مبنى سكني.

وأضاف أن تسعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح دون سقوط قتلى.

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث تم تداولها عبر الإنترنت مبنى منخفض الارتفاع وقد تهدمت أجزاء منه.

وفي سياق منفصل ترددت أنباء عن انفجار بمصفاة لتكرير النفط في مدينة سامارا الروسية.

وقال عضو البرلمان ألكسندر خنشتاين إن الانفجار الذي وقع في مصفاة تملكها شركة روسنفت نتج فيما يبدو عن قنبلة. وكتب على منصة تيليجرام “لحسن الحظ، لم تحدث أضرار جسيمة ولا إصابات خطيرة”.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أنه تم اعتقال شخص يعتقد أنه مسؤول عن الانفجار.

وتعرضت أجزاء من روسيا، وخاصة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، للقصف أو لهجمات بطائرات مسيرة خلال الحرب المستمرة منذ 17 شهرا. وكانت منشآت الطاقة ومخازن الأسلحة أهدافا متكررة للهجمات.