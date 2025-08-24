الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة جديدة في دنيبروبتروفسك بأوكرانيا

جنود من الجيش الروسي على الجبهة مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة فيليا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا.

وجاء في التقرير اليومي للوزارة حول سير العمليات الحربية: “نتيجة للعمليات الهجومية، حررت وحدات من تجمع قوات “سنتر” (المركز) بلدة فيليا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك”.

وأضافت الوزارة أن قوات “الغرب” عززت مواقعها في عدد من مناطق خاركوف ودونيتسك، وكبدت القوات الأوكرانية أكثر من 220 جنديا.

وقالت إن قوات “الجنوب” سيطرت على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، وخسر الجيش الأوكراني أكثر من 175 جنديا في منطقة مسؤوليتها.

وحسب البيان فقد بلغت الخسائر الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات “الوسط” نحو 420 عسكرياً.

كما أضافت أنه تم القضاء على نحو 1270 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات المسلحة الروسية على مختلف محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية

والأربعاء أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بأن قواتها المسلحة تمكنت من السيطرة على 3 بلدات جديدة في شرق أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية سيطرت على بلدة نوفوغيورغييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدتي سوخيتسكويه، وبانكوفكا في دونيتسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة “المركز” الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، و”حررت بلدتي سوخيتسكويه، وبانكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

ونوّه البيان إلى أنه “نتيجة لعمليات هجومية، حررت وحدات من قوات مجموعة الشرق الروسية بلدة نوفوغيورغييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك”.