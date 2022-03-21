الجيش الروسي يقصف قرية أوكرانية صغيرة بصواريخ “Hailstone”

من آثار الحرب والدمار في أوكرانيا

قصفت القوات الروسية قرية بخمس صواريخ من طراز “Hailstone”، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية، الأحد.

وقالت الوكالة إن القرية، هانيفكا، تقع في منطقة كريفوريزكي بمنطقة دنيبروبيتروفسك.

وأضاف المكتب “وفقا للتحقيق، نفذت القوات المسلحة الروسية قصفا مدفعيا باستخدام نظام قاذفة صواريخ متعددة وقد تم تنفيذ خمس ضربات على الأقل”.

ولم يسجل وقوع إصابات، لكن القصف ألحق أضراراً بمنزل مدني، ولا توجد منشآت عسكرية في هذا الإقليم.

واتهم مكتب المدعي العام الإقليمي في المنطقة روسيا بانتهاك قوانين وأعراف الحرب.

من جهة أخرى، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لن يسلم كييف أو ماريوبول أو خاركيف إلى روسيا.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، قد قالت إن “تخلينا عن مدينة ماريوبول وإلقاء السلاح أمر غير وارد”.

ونقلت بوابة “أوكرانسكا برافدا” الإخبارية عن فيريشتشوك قولها: “أي استسلام أو إلقاء سلاح غير وارد”.

وأضافت: “لقد أبلغنا الجانب الروسي بذلك بالفعل”.

وطالبت روسيا القوات الأوكرانية يوم الأحد بإلقاء أسلحتها في تلك المدينة الساحلية الشرقية المحاصرة.